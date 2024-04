Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwere Brandstiftung durch Mieterin eines Mehrfamilienhauses - Personen wurden nicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Insterburger Straße

25.04.2024, 15.20 Uhr

Eine 52-Jährige Wolfsburgerin hat am Donnerstagnachmittag ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Insterburger Straße in Brand gesetzt. Die Mieterin wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Zeugen entdeckten am Donnerstagnachmittag den Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses und verständigten die Feuerwehr. Diese begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte so ein übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindern. Zeitgleich konnten durch die Berufsfeuerwehr alle Anwohner unverletzt evakuiert werden.

Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand erheblich beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die anderen Mieter konnten nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Brand durch eine Mieterin gelegt, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aufgrund des Gesundheitszustandes wurde die 52-Jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell