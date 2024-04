Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen in Discounter-Lager während Geschäftsbetrieb in Volkmarsen und Immenhausen

Kassel (ots)

Volkmarsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) und Immenhausen (Landkreis Kassel): Zu zwei gleichartigen Einbrüchen in Discounter-Lagerräume während des laufenden Geschäftsbetriebs kam es in Nordhessen am vergangenen Wochenende. In beiden Fällen, die sich am Freitagabend in Volkmarsen und am Samstagabend in Immenhausen ereigneten, lenkten Täter die Angestellten in den Märkten ab, während Komplizen die Türen zu den Lagerräumen aufbrachen und dort Zigaretten entwendeten. Beide Taten dürften im Zusammenhang stehen. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Offenbar vier Täter in Volkmarsen

Bei dem Einbruch in das Lager des Discounters in der Arolser Straße in Volkmarsen am Freitag hatte ein unbekannter Mann gegen 19:50 Uhr eine Kassiererin mit Fragen zu Windeln in englischer Sprache abgelenkt. Wenig später stellten sie und ihre Kolleginnen die gewaltsam aufgebrochene Lagerraumtür fest. Zwei im Laden zurückgelassene und mit Waren gefüllte Einkaufswagen sprachen zudem dafür, dass neben dem ablenkenden und dem einbrechenden Täter noch zwei weitere Komplizen zur Tatzeit in dem Discounter waren, offenbar um die anderen Mitarbeiterinnen gegebenenfalls ablenken zu können. Die Unbekannten hatten es in dem Lagerraum gezielt auf Kartons mit Zigaretten abgesehen. Der einbrechende Täter war mit Beute in noch unbekannter Höhe durch ein Fenster im Aufenthaltsraum geflüchtet, während seine Komplizen im Markt zeitgleich ebenfalls das Weite suchten. Der ablenkende Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,65 Meter groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt, helle kurze Haare, sprach mit osteuropäisch klingendem Akzent, trug helle Oberbekleidung, Jeans und dunkle Schuhe.

Gleiche Vorgehensweise in Immenhausen

Auch in dem Discounter in der Grebensteiner Straße in Immenhausen am Samstagabend waren offenbar vier Täter am Werk. Gegen 19:40 Uhr lenkten drei Männer die Angestellten im Markt ab, während ihr Komplize die Tür zum Lagerraum aufbrach, Zigaretten in noch unbekannter Menge entwendete und ebenfalls über ein Fenster flüchtete. Auch die drei Täter im Markt ergriffen daraufhin die Flucht.

In diesem Fall können zwei der vier Täter beschrieben werden:

1.) Ca. 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, dunklerer Teint, kurze schwarze Haare, schwarzer Vollbart, schlank, trug kleine Ohrringe in beiden Ohren, eine Brille mit runden Gläsern und eine braune Lederjacke.

2.) Ca. 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dunklerer Teint, schlank, trug blaue Jeans und schwarze Lederjacke.

Die Ermittlungen zu dem Einbruch in Volkmarsen werden bei der Polizeistation Bad Arolsen und zu dem Fall in Immenhausen bei der Polizeistation Hofgeismar geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte entweder unter Tel. 05691 - 97990 bei der Polizeistation Bad Arolsen (Tat in Volkmarsen) oder unter Tel. 05671 - 99280 bei der Polizeistation Hofgeismar (Tat in Immenhausen).

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell