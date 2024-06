POL-Bremerhaven: Hyundai gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Donnerstag, 13. Juni, zwischen 6.45 Uhr und 17 Uhr, in eine Wohnung in Bremerhaven-Leherheide eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter Zugang über eine beschädigte Eingangstür. Anschließend durchsuchten sie die Räume der Mietwohnung, die sich in einem Mehrparteienhaus an der Kurt-Schumacher-Straße befindet, nach ...

