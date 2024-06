Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger tritt auf die Fahrbahn und wird angefahren

Bremerhaven (ots)

Einen Einsatz für Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr gab es am Donnerstagnachmittag, 13. Juni, in Bremerhaven auf der Stresemannstraße im Stadtteil Lehe. Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, da ein Pkw unweit der Schlachthofstraße einen Fußgänger erfasst haben sollte. Als die ersten Streifenwagen am Unfallort eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer um einen verletzten Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge war dieser auf die Straße getreten, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine Autofahrerin, die nach einer Rotphase an der Ampel gerade angefahren war, konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Mann frontal. Hierbei zog sich das Unfallopfer oberflächliche Verletzungen zu. Notarzt und Rettungskräfte versorgten den 60-Jährigen und brachten ihn für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus. Ein dort vorgenommener Atemalkoholtest beim Unfallopfer fiel positiv aus. Die ebenfalls 60 Jahre alte Autofahrerin wurde nicht verletzt, ihr VW blieb fahrbereit. Die Polizei sperrte die Stresemannstraße in nördlicher Richtung ab und leitete den Verkehr für rund 20 Minuten um. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

