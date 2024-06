Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rasender BMW-Fahrer gefährdet offenbar Kind - Ermittler bitten um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Nach einer möglichen Gefährdungssituation im Straßenverkehr bittet die Polizei Bremerhaven um Zeugenhinweise. Hintergrund ist eine Verfolgungsfahrt, die sich am vergangenen Freitag, 7. Juni, ab ca. 17.15 Uhr von Bremerhaven-Lehe bis in den Landkreis Cuxhaven erstreckt hat. Ein amtsbekannter minderjähriger Fahrzeugführer, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, hatte sich im Stadtgebiet der Verkehrskontrolle entzogen und war mit überhöhter Geschwindigkeit und in stark verkehrsgefährdender Weise bis in den nördlichen Landkreis vor der Polizei geflüchtet. Später wurde der Fahrer gestellt und erhielt diverse Strafanzeigen. Bei der Flucht vor den Einsatzkräften soll es in der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Ort Midlum zu einer Situation gekommen sein, bei dem der BMW des Beschuldigten beinahe ein am Fahrbahnrand befindliches Kind im Kindergartenalter erfasst hätte. Die Situation soll sich im Bereich der Straßen Am Sportplatz/Krempeler Weg ereignet haben. Zur Aufklärung dieses speziellen Sachverhalts suchen die zuständigen Ermittler der Polizei Bremerhaven Kontakt zu der Familie des betroffenen Kindes bzw. zu Zeugen dieser Situation in Midlum. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0471/953-3256 oder -3221 zu melden.

