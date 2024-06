Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeieinsatz im Fischereihafen: Ein junger Heuler braucht Hilfe

Bremerhaven (ots)

In zwei große dunkle Kulleraugen blickte am heutigen Mittwochmorgen, 12. Juni, eine Streifenwagenbesatzung der Polizei im Bremerhavener Fischereihafen: Ein erst wenige Tage altes Seehundbaby war im Bereich der Mole gestrandet. Passanten hatten das Tier hier in den frühen Morgenstunden entdeckt und die Polizei informiert. Von der Mutter des Kleinen fehlte jede Spur. Offenbar war sie von ihrem Jungtier getrennt worden. So nahmen sich die hinzugerufenen Polizeibeamten kurzerhand des kleinen Heulers an. Mit Hilfe des zuständigen Jagdaufsehers konnte das Tier sicher eingefangen, verstaut und zur Seehundeauffangstation gebracht werden. Dort darf die kleine Robbe nun groß und stark werden und dann hoffentlich schnell in die freie Wildbahn zurückkehren.

Übrigens: Der kleine Seehund wurde auf den Namen "Fussel" getauft, wiegt 9,3 Kilogramm und ist kerngesund.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell