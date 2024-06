Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermeintliche Einbrecher halten Einsatzkräfte auf Trab - Anwohner handeln vorbildlich und alarmieren die Polizei

Bremerhaven (ots)

Weil sie versuchten, die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Lehe gewaltsam zu öffnen, sorgten drei Männer am Mittwochmittag, 12. Juni, für einen Polizeieinsatz. Aufmerksame Zeugen vermuteten gegen 12 Uhr Einbrecher in dem Haus an der Schlachthofstraße und alarmierten die Polizei. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass einer der mutmaßlichen Tatverdächtigen der Wohnungseigentümer war: Ein 19-jähriger Bremerhavener hatte sich aus seiner Wohnung ausgesperrt. Daraufhin habe er versucht mit Unterstützung von zwei Bekannten die zugefallene Tür ohne Schlüssel zu öffnen.

Zu einem ähnlich gelagerten Fall mit einem vermeintlichen Einbrecher kam es einige Stunden später, in der Nacht zu Donnerstag, ebenfalls im Stadtteil Lehe. Gegen 1.45 Uhr beobachteten Passanten, wie ein Mann auf das Dach eines Gebäudes an der Rickmersstraße kletterte. Wieder konnten die Beamten Entwarnung geben: Der 57-jährige Bremerhavener gab an, die Satellitenschüssel neu ausgerichtet zu haben. Von der Polizei gab es den Rat, solche Arbeiten lieber tagsüber auszuführen.

Wenn auch in diesen beiden Fällen keine Straftäter am Werk waren, lobt die Polizei Bremerhaven das aufmerksame Verhalten der Zeugen und rät bei verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 zu wählen. Im Ernstfall zählt jeder Hinweis, um eine Tat zu verhindern oder aufzuklären.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell