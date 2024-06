Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Am Steuer mitten auf der Straße eingeschlafen - Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr

Bremerhaven (ots)

Tief und fest schlafend in einem Auto, das mit laufendem Motor mitten auf der Straße stand: So wurden zwei Fahrzeuginsassen am gestrigen Montagmittag, 17. Juni, im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde angetroffen.

Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 11.45 Uhr einen mittig auf der Straße Kohlhof parkenden VW. Die hinzugerufenen Beamten stellten sodann fest, dass die beiden Fahrzeuginsassen - Fahrer und Beifahrer - selig auf ihren Plätzen zu schlafen schienen. Doch zum Aufwachen konnten sie die beiden Männer zunächst nicht bewegen. Da das abgestellte Auto verschlossen war, blieb den Einsatzkräften zunächst nichts anderes, als an den Scheiben zu Klopfen und am Fahrzeug zu wackeln - jedoch ohne Erfolg. Auch auf das nun eingeschaltete Martinshorn des Streifenwagens reagierten die Fahrzeuginsassen nicht. Da zu diesem Zeitpunkt auch ein medizinischer Notfall nicht mehr auszuschließen war, forderte die Streifenwagenbesatzung einen Rettungswagen und den Technischen Trupp der Bremerhavener Feuerwehr zur Unterstützung an. Doch bevor die Unterstützungskräfte am Einsatzort eintrafen, stellte der immer noch mit geschlossenen Augen am Steuer sitzende Mann nun seinen Fuß auf das Gaspedal und ließ das Auto laut aufheulen. Um ein Losfahren in diesem Zustand und in der Folge gar Schlimmeres zu vermeiden, schlugen die Polizisten kurzerhand mit einem Nothammer eine Scheibe des VWs ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Erst jetzt kamen die beiden Männer langsam zu sich. Schnell war klar: Alkohol war der Grund für den tiefen Schlaf der beiden 20 und 25 Jahre alten Personen. Der beim 25-jährigen Fahrer durchgeführte freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Trunkenheit im Verkehr und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die zur in Frage kommenden Tatzeit im Bereich Kohlhof einen blauen VW Passat besetzt mit zwei männlichen Personen haben fahren gesehen, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell