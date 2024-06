POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen Kupferrohre aus leer stehendem Haus - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Für so manchen langersehnt beginnen am kommenden Montag, 24. Juni, auch bei uns in Bremerhaven die Sommerferien. Aber Achtung: Nicht nur Ferien- und Urlaubsreife freuen sich auf diese Zeit, sondern auch Kriminelle. Treffen Sie deshalb schon vor dem Urlaub Vorkehrungen, damit Sie bei der Rückkehr in Ihr Zuhause keine bösen Überraschungen erleben. ...

mehr