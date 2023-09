Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wir für die Pfalz - Informationskampagne des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots)

Welche Dienststellen gehören eigentlich zum Polizeipräsidium Rheinpfalz? Was ist außer der Uniform eigentlich der Unterschied zwischen Schutzpolizei und "Kripo"? Wo gehen Notrufe ein? Was machen Polizeihunde? Kann ich nur als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter beim Polizeipräsidium arbeiten oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten?

Diese Fragen und noch viele weitere wollen wir Ihnen mit unserer Informationskampagne "Wir für die Pfalz" beantworten. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch unsere Dienststellen und Dienstbezirke. Unser Slogan "Wir für die Pfalz" symbolisiert auch unsere Verbundenheit mit der Region. Täglich setzen wir uns mit großem Engagement für Ihre Sicherheit ein. Ob im Streifendienst, bei Ermittlungen, Verkehrssicherheitsarbeit oder Präventionsmaßnahmen - wir sind als Bürgerpolizei für Sie da! Deshalb möchten wir für Sie symbolisch unsere Türen öffnen, Ihnen Einblicke geben und Ihr Vertrauen in uns weiter stärken. Gemeinsam für eine sichere und lebenswerte Pfalz - das ist unser Ziel.

Das Herzstück unserer Kampagne "Wir für die Pfalz" ist eine eigens erstellte bildgewaltige und informative Broschüre, die Sie ab jetzt kostenlos auf unserer Homepage herunterladen können unter https://s.rlp.de/3xNAU. Schauen Sie doch mal rein. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Daneben stellen wir ab heute Abend (04.09.2023, 18 Uhr) auf unserem Kanal auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) @PP_Rheinpfalz unter https://twitter.com/PP_Rheinpfalz bis Anfang November zweimal wöchentlich unsere Dienststellen vor. Von Frankenthal bis Wörth am Rhein und von Neustadt an der Weinstraße bis Speyer. Wir laden Sie ein. Lernen Sie die Polizeidienststellen der Vorder- und Südpfalz kennen.

Zum Abschluss veröffentlichen wir Ende November auf unserer Homepage unter https://s.rlp.de/3xNAU und auf unserem Kanal auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) @PP_Rheinpfalz unter https://twitter.com/PP_Rheinpfalz unseren eigens gedrehten Imagefilm, in dem wir mit eindrucksvollen Aufnahmen unser Polizeipräsidium in seiner regionalen Vielfältigkeit zeigen. Seien Sie gespannt.

Wir für die Pfalz. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

