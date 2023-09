POL-PPRP: auf Betrüger hereingefallen

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 2.9. und dem 3.9.2023 brachen Unbekannte ein Gartenhaus in einer Kleingartenparzelle in der Ganghoferstraße auf. Gestohlen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Haben Sie verdächtige Personen in der Kleingartenanlage Ganghoferstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

