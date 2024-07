Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die Vareler Polizei sucht nach einem Vorfall in Bockhorn Zeugen

Bockhorn (ots)

In der Nacht vom 05.07.2024 auf den 06.07.2024 wurden auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Hilgenholter Straße in Bockhorn selbstgebaute Brandsätze durch unbekannte Täter geworfen, wodurch im Bereich von zwei Parkbuchten schwarze rußähnliche Anhaftungen auf den Steinen entstanden. Zu weiteren Sachschäden kam es nicht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451923-0 in Verbindung zu setzen.

