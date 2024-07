POL-WHV: Erneut E-Scooter ohne Pflichtversicherung kontrolliert - Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen Fahrzeugführer ein

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in der Inhauser Landstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen den Tatort unerkannt. Die Geschädigten stellten den Einbruch am Donnerstagabend gegen 21:50 Uhr fest und grenzen den Tatzeitraum vom 08.07.2024, 06:00 Uhr, bis zur Feststellung ein. Die Täter entwendeten u.a. ...

mehr