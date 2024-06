Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Abbiegen Fußgängerin übersehen

Weimar (ots)

Aus Ulla kommend wollte ein VW-Fahrer am Montagvormittag in Richtung Weimar auf die B7 auffahren. Gleichzeitig überquerte an dieser Stelle eine 65-jährige Frau die Straße. Der 73-jährige Autofahrer übersah die ihr Fahrrad schiebende Frau und es kam zur Kollision der beiden, wodurch die Frau verletzt wurde, zum Glück nur leicht.

