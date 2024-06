LPI-J: Fahrraddiebe unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in der Freitagnacht ein Grundstück in der Unteren Zense aufgesucht und ein Böller auf den dortigen Wintergarten geworfen. Durch die Detonation ist Sachschaden in Form eines Loches am Wintergarten entstanden. Der Hintergrund der Tat ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

