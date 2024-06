Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahne entwendet

Jena (ots)

Unbekannte Diebe kletterten in der Nacht zum Sonntag auf einen Wohnwagen, der sich auf dem Anwesen des Eigentümers in Jena-West befand. Dort entwendeten sie eine Flagge, die an dem Vordach angebracht war. Das Beutegut, welches die Farben der deutschen Nationalflagge darstellte, hat einen Wert von circa 30 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

