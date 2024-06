LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots) - In seinem Pkw Renault war am Sonntagvormittag ein 63-jähriger Mann zwischen Umpferstedt und Mellingen unterwegs. Aus nicht bekanntem Grund kam es an dem Wagen zu einem technischen Defekt, woraufhin dieser Feuer fing. Der Fahrzeuglenker konnten sein Auto noch am Straßenrand abstellen und dieses verlassen, bevor sich die Flammen ausbreiteten. Der Renault brannte gänzlich aus und musste in der Folge von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der ...

mehr