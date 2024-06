Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl von Schmuck gesucht

Apolda (ots)

Nachdem zwei Männer, welche sich zuvor als Handwerker ausgaben, durch eine Apoldaer Anwohnerin am 03.08.2023 in deren Haus gelassen wurden, einigte man sich bezüglich einer Handwerkerleistung am Haus der Anwohnerin. Es kam zur Übergabe einer Vorauszahlung in Höhe von 300,- Euro und einer Halskette mit Anhänger und einem Ring im Gesamtwert von 180,- Euro. Anschließend verließen beide Personen, unter dem Vorwand Baumaterial und Werkzeug zu besorgen, das Haus. Kurze Zeit später wurde die Geschädigte misstrauisch und überprüfte ihr Bargeld in ihrem Portemonnaie. Hier stellte sie fest, dass in ihrer Geldbörse 280,- Euro Bargeld fehlten. Daraufhin begab sie sich zur Polizei und erstattete Anzeige. Zur entwendeten Halskette liegt nun ein Vergleichsbild vor. Wer hat eine derartige Kette gesehen? Möglichweise wurde sie auch zum Kauf angeboten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Apolda unter 03644 5410 oder per E-Mail pi.apolda@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0201355/2023 entgegen.

