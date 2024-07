Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 19.07. - 21.07.2024

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn: Sachbeschädigung an einem Zaun Am 19.07.2024, im Zeitraum von 7.00 bis 14.00 Uhr, wurde ein Stacheldrahtzaun in der Woppenkamper Straße durchtrennt, sodass ein Alpaka die eingezäunte Weide verlassen konnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen. Bockhorn: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pedelec Am 19.07.2024, um 18.20 Uhr, kam es in der Urwaldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Pedelec-Fahrerin. Die 52-jährige Pedelec-Fahrerin beabsichtigte den 12-jährigen Radfahrer auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Zetel zu überholen. Den Vorgang kündigte sie durch Klingeln an, woraufhin das Kind mit dem Rad nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Die Pedelec-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr das Kind an. Bei dem Unfall wurde das Kind leicht verletzt. Varel: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Sattelauflieger Am 19.07.2024, gegen 22.55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Westersteder Straße / Altjührdener Straße. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Westersteder Straße aus Varel kommend und missachtet das Stoppschild, sodass sie mit dem vorfahrtsberechtigten, von rechts aus der Altjührdener Straße kommenden, 52-jährigen Sattelauflieger-Fahrer zusammenstieß. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bockhorn: Körperverletzung auf dem Combi-Parkplatz Am 20.07.2024, gegen 15.40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Combi-Marktes zu einer Körperverletzung. Das 60-jährige Opfer hatte auf dem Parkplatz einen Pkw festgestellt in welchem ein Hund bei der Hitze bei gering geöffneten Fenster saß. Als das Opfer den Pkw fotografierte und die Polizei verständigen wollte, kam der Beschuldigte (69 Jahre) auf ihn zu und schlug ihm ins Gesicht. Zeugen beobachteten den Vorfall. Varel: Beleidigungen auf dem Netto-Parkplatz Am 20.07.2024, gegen 16.45 Uhr, belästigten zwei alkoholisierte Männer Kunden auf dem Netto-Parkplatz in der Wiefelsteder Straße. Durch einen 38-jährigen Täter kam es zu Beleidigungen zum Nachteil von drei Kindern. Ob es zu weiteren strafrechtlichen Handlungen gekommen ist, konnte vor Ort nicht eindeutig geklärt werden. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell