Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau wurde von Pkw erfasst und schwer verletzt

Schmallenberg (ots)

Am Samstag kam es gegen 12:20 Uhr auf der Obringhauser Straße in Schmallenberg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25jähriger Mann aus Eslohe mit seinem Pkw die Obringhauser Straße. Eine 57jährige Frau aus Schmallenberg betrat die Fahrbahn, um in ihr Auto einzusteigen. Dabei wurde sie durch das Fahrzeug des 25-Jährigen erfasst und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte und Polizei waren im Einsatz. Die Verletzte wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

