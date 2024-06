Polizei Homberg

POL-HR: Bedrohung mit Pistole; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2024:

Borken

Tatzeit: Freitag, 07.06.2024 um 23:20 Uhr

Nach einer Bedrohung mit einer Pistole am Freitagabend in der Main-Weser-Straße in Borken (Hessen) sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter und einem Fahrzeug.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhren das 17-jährige Opfer aus dem Schwalm-Eder-Kreis und ein Zeuge mit ihren Mopeds die Main-Weser-Straße in Borken-Singlis. In Höhe des dortigen Bahnübergangs bremste der vor ihnen fahrende PKW ab und eine unbekannte Person stieg über die Beifahrerseite aus. Dieser soll dann auf den Anzeigenerstatter zugegangen sein und ihn mit der gezogenen Pistole bedroht haben. Weiterhin fragte er das Opfer in englischer Sprache: "Was ist dein Problem?" Beim Weggehen schlug der Unbekannte noch gegen den Helm des Opfers, wodurch dieser nicht verletzt wurde. Der unbekannte Täter ging danach zurück zu dem PKW und stieg wieder auf der Beifahrerseite ein. Danach fuhr der PKW in Richtung Borken davon.

Das Tatfahrzeug soll ein silberner oder grauer Kleinwagen der Marke Peugeot älteren Baujahres gewesen sein. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 185-190cm groß, zw. 20 und 30 Jahre, schmale Statur, dunkle kurze Haare. Er trug bei der Tatausführung ein blau/schwarzes Sweatshirt und war ansonsten dunkel gekleidet. Die Pistole kann als silber/grau beschrieben werden. Ob es sich um eine echte Waffe oder eher um eine Schreckschuss-/Softairwaffe handelte ist nicht bekannt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkam der Tatverdächtige unerkannt. Die Polizeistation in Homberg hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell