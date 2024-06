Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gartenhütte; Arbeitsgeräte gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 05.06.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 06.06.2024, 12:45 Uhr

Am Samstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gartenhütte in der Otto-Kuwilsky-Straße in Schwalmstadt gemeldet. Nach Angaben des Mitteilers brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in dessen Gartenhäuschen ein und entwendeten vier Elektrowerkzeuge der Marke Bosch. Bei dem Diebesgut soll es sich um einen Akkuschrauber, eine Akkusticksäge, einen Akkutacker und einen Akkuschleifer handeln. Die entwendeten Gegenstände belaufen sich auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06691/9430.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell