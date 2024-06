Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeugs

Arnsberg (ots)

In Arnsberg kam es im zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 05:15 Uhr zu einem Diebstahl eines Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei ereignete sich die Tat im Bereich Voßwinkel in der Csilla-von-Boeselager-Straße. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen hochwertigen Mercedes in schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen LP-NC 4. Der Pkw war zur Tatzeit vor dem Haus des Geschädigten abgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das Fahrzeug verfügt über ein KeylessGo-System. Im Bereich Arnsberg sowie der Kreispolizeibehörde Soest (siehe Pressemeldung hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5803045 ) kam es in der Vergangenheit zu mehreren Pkw-Diebstählen dieser Art. Die Kreispolizeibehörde im Hochsauerlandkreis rät deshalb allen Besitzerinnen und Besitzern von Fahrzeugen mit solchen Systemen, ihre Fahrzeugschlüssel in sicheren Behältnissen und nicht im Bereich der Hauseingänge und Fenster zu lagern. Täter nutzen die Funkwellen der Schlüssel, um die Fahrzeuge ohne Gewalteinwirkung öffnen und starten zu können. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200.

