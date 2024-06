Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Winterberg (ots)

Am Sonntag kam es in Winterberg zu einem schweren Fahrradunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 15:30 Uhr ein 60jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Pedelec den Radweg zwischen Winterberg und der Ruhrquelle. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte und die Polizei waren im Einsatz. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

