Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schussabgabe in Sundern

Sundern (ots)

In den frühen Morgenstunden haben Anwohner in Sundern Hachen über den Notruf der Polizei Schüsse gemeldet. Im Bereich der "Norbertusstraße" soll ein Mann mit einer Langwaffe mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Erste Ermittlungen führten zur Identifizierung eines 33-jährigen Mannes aus Sundern. Dieser Tatverdächtige ist im weiteren Verlauf von der Polizei in seiner Wohnung aufgegriffen worden. Er befindet sich im Gewahrsam der Polizei. Einsatzkräfte sind nach dem Notruf umgehend zum Einsatzort gefahren und haben den Bereich gesichert. An dem Einsatz waren auch Unterstützungskräfte anderer Polizeibehörden sowie Spezialkräfte beteiligt. Die Hintergründe und die Umstände der Schussabgaben sind Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

