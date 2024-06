Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

In Arnsberg, Brilon und Medebach wurden der Polizei insgesamt drei Einbrüche bekannt. In Medebach kam es auf der Korbacher Straße im Zeitraum von Montag, 23:45 Uhr und Dienstag, 00:25 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Lagerhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu dem Objekt. Es wurden diverse Baumaterialien entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 entgegen.

In Brilon kam es am Donnerstag gegen 22:05 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Firmengebäude auf der Straße "Hinterm Gallberg". Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass durch bislang unbekannte Täter versucht worden ist, mit einem Fahrzeug ein Firmentor zu beschädigen, um so in das Gebäudeinnere zu gelangen. Offensichtlich durch das Auslösen der Alarmanlage entschieden sich die Unbekannten zur Flucht. Es liegen Hinweise vor, dass es sich bei dem betreffenden Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen, ggf. VW Golf gehandelt haben soll. Möglicherweise ist dieses Fahrzeug bei der Tatausführung beschädigt worden und im Nachgang anderweitig aufgefallen. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

In Arnsberg kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Tappeweg. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Geschäft für Tierbedarf. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude. Der Täter konnte zuvor unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt hat. Dieser ist vermutlich männlich, schlank, er trug bei Tatausführung eine Jacke mit Reflektoren und eine Jeans. Seine Schuhe waren schwarz/weiß. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

