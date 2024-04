Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier Unfälle auf der BAB 19

Linstow (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 25.04.2024, ereigneten sich gegen 16:10 Uhr auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Krakow am See innerhalb weniger Minuten vier Verkehrsunfälle auf einer Strecke von 300 m. Bei den Unfällen waren insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt. In Folge dessen verletzten sich zwei Personen schwer und zwei weitere Insassen leicht. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Auf Grund von Starkregen und Hagel kam zunächst ein Ford Transit in Fahrtrichtung Rostock nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich, durchbrach den Wildschutzzaun und kam auf dem angrenzenden Acker zum Liegen. Als nächstes kam ein Hyundai Transporter ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich und kippte auf die Seite. Das Fahrzeug blieb in der angrenzenden Bankette liegen. Einige Meter weiter fuhr ein Pkw Skoda wegen Aquaplanings auf den vor ihm fahrenden Pkw Audi auf. Die Fahrzeuge konnten dann eigenständig auf dem Standstreifen anhalten. Dann kam es noch zu einem seitlichen Zusammenstoß von einem Mercedes Sprinter und einem Pkw Ford. Diese Fahrzeuge konnten auf den Standstreifen fahren und anhalten. Alle Beteiligten sind im Alter zwischen 30 und 60 Jahren. Ein Fahrer hat die ukrainische Staatsbürgerschaft. Die anderen Beteiligten sind Deutsche. Für die Versorgung der Verletzten waren drei Rettungswagen und ein Hubschrauber vor Ort. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Güstrow und Rostock gebracht. Mit Beginn der Unfallserie ist die BAB 19 seit ca. 16:15 Uhr hinter der Anschlussstelle Linstow in Richtung Rostock halbseitig gesperrt. Für die Bergung einer der Kleintransporter kann noch eine Vollsperrung notwendig werden. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf etwa 40.000 Euro geschätzt. gefertigt: Thoralf Ott Polizeihauptkommissar Dienstgruppenleiter Autobahnpolizei Linstow verantwortlich: André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

