Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfälle auf der BAB 24 mit Vollsperrungen

Wittenburg (ots)

Folgemeldung zur Pressemitteilung: https://t1p.de/ze94x Gleich zwei schwere Unfälle auf der BAB 24 führten im Laufe des Donnerstag, 25.04.2024, zu mehrstündigen Vollsperrungen in Fahrtrichtung Berlin. Gegen 11:10 Uhr kam es kurz vor der Anschlussstelle Zarrentin zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es zum Unfallzeitpunkt einen Hagelschauer. In der Folge gerieten zwei Pkw ins Schlingern was zum Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge führte. Ein Fahrzeuginsasse verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Ratzeburg gebracht. In Folge des Unfalls blieben drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit liegen und mussten geborgen werden. Die Fahrbahn in Richtung Berlin musste bis 12:30 Uhr voll gesperrt werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 130.000 Euro geschätzt. Nur zwei Stunden nach der Aufhebung der Vollsperrung musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin erneut für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Gegen 14:30 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Hagenow zwischen zwei Lkw zu einem Unfall. Hier musste ein Lkw verkehrsbedingt halten und der nachfolgende Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, wich in der Folge nach rechts aus und streifte den stehenden Lkw. Dabei wurde auch ein Dieseltank aufgerissen. Nach derzeitigen Schätzungen muss die Sperrung noch bis ca. 21:30 Uhr aufrechterhalten werden, da die Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle noch andauern. Polizeilich wird hier der Schaden auf 80.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell