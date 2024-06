Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beim Spaziergang zusammengeschlagen und schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Als sie "Am Solepark" mit ihrem Hund spazieren ging, wurde eine 57-jährige Arnsbergerin zu Boden geschlagen, getreten und schwer verletzt. Die Tat ereignete sich am Samstag (15. Juni 2024) gegen 20 Uhr in Höhe der Salinen. Nach Zeugenangaben waren an der Auseinandersetzung die verletzte Frau und zwei Männer beteiligt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit richtet sich der Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Mann aus Arnsberg. Welche Rolle der zweite Mann (ein 58-jähriger Arnsberger) spielt, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

