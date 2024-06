Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannte Täter flüchten nach Firmeneinbruch

Bestwig (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Bestwig zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 00:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen möglichen Einbruch in ein Firmengebäude auf der Bundesstraße in Bestwig. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten zwei bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude eines Elektrobetriebs zu verschaffen. Es ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass sich noch zwei weitere unbekannte Personen an der Tat beteiligt haben. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass die Personen vom Tatort in Richtung Bahnhof geflüchtet sind. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte es sich um Jugendliche mit einem südländischen Erscheinungsbild handeln, welche zur Tatzeit mit grauen und schwarzen Jogginganzügen bekleidet gewesen sind. Über die Tatbeute ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei war in der Nacht mit mehreren Einsatzfahrzeugen am Ort. Zur Unterstützung wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Die Fahndungsmaßnahmen in der Nacht verliefen bislang ohne Ergebnis. Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte hat den Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell