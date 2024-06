Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall zwischen Auto und Fahrradfahrer

Brilon (ots)

Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden ist ein 83-jähriger Briloner. Mit seinem Pedelec war er am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Keffelker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Einmündungsbereich Keffelker Straße / Nehdener Weg kollidierte er mit dem Auto einer 71-jährigen Frau aus Bad Wünnenberg. Die 71-Jährige war auf dem Nehdener Weg unterwegs. Als sie in die Keffelker Straße einbog, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Die 71-Jährige bliebt unverletzt. Der 83-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

