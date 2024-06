Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Größerer Polizeieinsatz an Schulen in Winterberg, Medebach und Olsberg

Winterberg, Medebach, Olsberg (ots)

Heute Vormittag gab einen größeren Polizeieinsatz an Schulen in Winterberg, Medebach und Olsberg. Hintergrund war eine eingegangene Bombendrohung. Die Schulen sind zwischenzeitlich geräumt worden. Hierzu standen wir in Kontakt mit den betroffenen Schulen und der Stadt Winterberg. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einer mehrfach versendeten Email an mehrere Empfänger auszugehen. Nach Prüfung der Gefahrenlage ist eine Ernsthaftigkeit nicht anzunehmen. Die gesperrten Bereiche sind zwischenzeitlich wieder freigegeben worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell