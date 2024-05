Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike gestohlen

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt war in den vergangenen Tagen ein Einbrecher in einen Keller eingebrochen. Der Unbekannte war zunächst in das Mehrfamilienhaus gelangt. Dort hatte er sich im Keller auf Beutezug gemacht. Er brach ein Abteil auf und stahl ein Mountainbike Cube samt Zubehör im Wert von über 700 Euro. Als der Besitzer den Diebstahl bemerkte, informierte er die Polizei. (SE)

