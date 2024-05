Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Räubern

Erfurt (ots)

Am 14.12.2023 gegen 22:30 Uhr hatten zwei Unbekannte ein Ehepaar verfolgt und ausgeraubt. In der Kronenburgstraße in Erfurt näherten sie sich ihren Opfern und stießen diese zu Boden. Anschließend entrissen ihnen die Täter eine Umhängetasche und flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Wer erkennt die beiden abgebildeten Männer und kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/5743-24003) unter Nennung der Vorgangsnummer 0326775 entgegen. (SE)

