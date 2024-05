LPI-EF: Zügige Autofahrer

Erfurt (ots) - In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Kleinkraftrad das Ziel eines Diebes. Der Unbekannte hatte sich in der Hohenwindenstraße in Erfurt dem Zweirad genähert. Dieses war nicht gesichert und so hatte der Langfinger leichtes Spiel. Auf noch unbekannte Weise setzte er den Motor in Gang und flüchtete mit seiner Beute im Wert von 300 Euro. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

