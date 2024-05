Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bäume beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda hatten es Unbekannte auf zwei Bäume abgesehen. In Riethnordhausen besprühte sie diese mit einer noch unbekannten, schädlichen Flüssigkeit. Dadurch richteten die Täter eine Störung im Wachstum an und hinterließen einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Als die Eigentümerin den Angriff auf ihre Bäume bemerkte, verletzte sie sich durch die unbekannte Flüssigkeit leicht an der Hand. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung. (SE)

