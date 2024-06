Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Meschede (ots)

Am 15.06.2024 befuhr gegen 13:30 Uhr ein 21-jähriger Mann aus Meschede mit seinem Krad die K 43 aus Löllinghausen in Fahrtrichtung Beringhausen. Im Streckenverlauf überholte der Mann einen in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Schmallenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Kradfahrer im Rahmen des Überholvorganges zu Sturz und rutschte einen neben der Straße befindlichen Abhang hinunter. Hierbei zog sich der Kradfahrer Verletzungen zu und wurde dem Krankenhaus Meschede zugeführt. (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell