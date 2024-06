Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Sundern (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus Sundern ist nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Er war am Mittwoch gegen 16:40 Uhr mit seinem Auto "Am Hohenberge" unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Im angrenzenden Grunstreifen kam sein Auto dann zum Stehen. Bei dem Unfall ist auch Sachschaden entstanden. Das Verkehrskommissariat ermittelt zu den Hintergründen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell