Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kioskbetreiber bestohlen

Sundern (ots)

Am Dienstag kam es in Sundern gegen 17:45 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Diebstahl aus einem Kiosk. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei betraten zunächst zwei Personen einen Kiosk und verwickelten den Inhaber in ein Gespräch. Eine dritte Person folgte eine kurze Zeit später und entwendete aus der Kasse einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, er trug eine blaue Kappe. Die Person war mit einer hellen, kurzen Jeanshose und einem blauen T-Shirt bekleidet. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.

