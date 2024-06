POL-HSK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon: Im Zeitraum zwischen Samstag 17 Uhr und Montag 5:45 Uhr sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Ostring" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Dach gewaltsam Zugang zum Inneren und entwendeten Fahrräder. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Samstag 17:50 Uhr und Montag 5:30 Uhr sind Unbekannte in eine Firma im Wintroper Weg eingebrochen. ...

