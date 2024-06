Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autos wurden von Steinen getroffen

Olsberg (ots)

Am Dienstag kam es in Elleringhausen gegen 16:35 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Eine 42jährige Frau aus Brilon war mit ihrem schwarzen Kleinwagen auf der L 743 in Richtung Olsberg-Bruchhausen unterwegs. Im Bereich der Ortsdurchfahrt Elleringhausen schlug plötzlich ein Stein in die Frontscheibe ihres Autos ein. Die Brilonerin konnte ihren Pkw stoppen und blieb unverletzt. Umherfliegende Splitter trafen noch mindestens ein weiteres Fahrzeug. Es entstand Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats gibt es Hinweise darauf, dass von einer Plattform oberhalb der Fahrbahn mutwillig Steine in Richtung der Straße geworfen worden sind. Ferner wurde von dort eine Holzbank ebenfalls den Hang heruntergeworfen, welche jedoch in der dortigen Bepflanzung hängen blieb und dadurch die Straße nicht erreichte. Das Verkehrskommissariat geht nun einem Hinweis auf zwei verdächtige Personen nach. Diese hatten sich zur Tatzeit im Bereich der Plattform aufgehalten. Bei den Verdächtigen soll es sich um zwei männliche Jugendliche im Alter von ca. 15 Jahren gehandelt haben. Diese können wie folgt beschrieben werden: ca. 155cm bis 165cm groß, schlanke Statur, beide trugen Kapuzenpullover, ein Pullover war schwarz, der andere grün. Die Kapuzen waren über den Kopf gezogen. Die Polizei ermittelt derzeit wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu den Verdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

