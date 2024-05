Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit eskaliert

Am Dienstag soll ein 26-Jähriger beim Streit in einer Straßenbahn in Ulm ein Messer gezogen haben.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr waren zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren gemeinsam in einer Straßenbahn in Richtung Kuhberg unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Ehinger Tor eskalierte ein Streit zwischen den beiden Personen. Zeugen verständigten deshalb die Polizei. An der Haltestelle Ehinger Tor beobachtete wohl ein Fahrgast, wie der 26-Jährige mit einem Messer in der Hand zu Fuß flüchtete. Ob er seinen 27-jährigen Bekannten damit bedrohte ist noch unklar. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) nahm die Ermittlungen wegen Körperverletzung auf und hat den geflüchteten Tatverdächtigen bereits ermittelt. Weitere Erkenntnisse zur Auseinandersetzung soll nun auch die Auswertung einer Videoaufzeichnung bringen. Da der 27-Jährige nur wenige Angaben machte sind die Hintergründe der Schlägerei noch unklar.

