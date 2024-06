Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer am Sorpesee schwer verletzt

Sundern (ots)

Am Sorpesee ist Mittwochabend ein 18-jähriger Sunderner bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war gegen 17:35 Uhr auf der L687 Richtung Langscheid unterwegs, als er in Höhe der Taucherbucht zu Fall kam. Auf der Fahrbahn befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine Ölspur. Der Verursacher der Ölspur ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die L687 war während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung gesperrt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur geben können werden gebeten, sich telefonisch unter 02933 - 90200 bei der Polizeiwache in Sundern zu melden.

