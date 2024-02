POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schulen werden Ziel von Einbrechern

Pforzheim (ots) - Bei einer Verpuffung am Donnerstagabend im Stadtteil Eutingen ist ein 30-Jähriger in seiner Wohnung verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen begab sich der 30-Jährige mit einer brennenden Zigarette in seine Küche in der eine offenbar nicht richtig verschlossene Feuerzeug-Gaskartusche stand. Durch das Ziehen an der brennenden Zigarette kam ...

