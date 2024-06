Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mutter mit Kindern am Zebrastreifen gefährdet

Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Schmallenberg (ots)

Bereits am Montag, 10.06.2024 kam es gegen 08:00 Uhr morgens zu einer gefährlichen Verkehrssituation in Oberkirchen. Eine 44jährige Frau aus Schmallenberg wollte im Bereich der Galgenstraße zusammen mit ihren beiden Kindern die Straße überqueren. An einem Fußgängerüberweg hielt zunächst ein Auto an, sodass die Mutter mit ihren Kindern die Fahrbahn betrat. Zeitgleich wurde der wartende Pkw von einem anderen Auto überholt, sodass die Fußgänger zur Seite springen mussten. Das Verkehrskommissariat bittet nun die Insassen des wartenden Fahrzeugs, vermutlich Mini, sowie ggf. weitere Zeugen, sich mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell