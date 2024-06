Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec-Training: Zwei weitere Termine in Meschede

Meschede (ots)

Möchten Sie Ihre Pedelec-Fähigkeiten verbessern? Dann nehmen Sie am Pedelec-Training der Polizei HSK teil! Kommenden Dienstag (25.06.2024) von 9 bis 12 Uhr und Mittwoch (26.06.2024) von 14 bis 17 Uhr an der Le-Puy-Straße 25a in Meschede (beim THW). Unsere Verkehrssicherheitsberater bieten zunächst eine Einweisung in die Pedelecs und Helme an. Anschließend folgen Praxisübungen im Parcours. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Fahrräder einschätzen zu lernen, Ihr Fahrgefühl zu trainieren und Ihre Fahrfertigkeit zu verbessern. So erhöhen Sie Ihre Sicherheit im Straßenverkehr. Die Polizei freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell