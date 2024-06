Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Flasche gegen Auto geschlagen

Beteiligte geraten in Streit

Schmallenberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Schmallenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei befuhr eine 18jährige Frau mit ihrem 30jährigen Beifahrer (beide aus Schmallenberg) den Scheeweg von Fleckenberg in Richtung Schmallenberg. Aus bislang ungeklärten Gründen wurde von einem Fußgänger eine Glasflasche gegen den Pkw geschlagen. Die Insassen des Autos gerieten daraufhin in Streitigkeiten mit dem 17jährigen Fußgänger (ebenfalls aus Schmallenberg). Die 18jährige Autofahrerin wollte nach bisherigen Erkenntnissen schlichtend eingreifen und verletzte sich dabei leicht. Es besteht der Verdacht, dass der 30jährige Beifahrer durch die Glasflasche am Kopf verletzt worden ist. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen "Gefährlicher Körperverletzung".

