Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugen

Kreis Soest (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei im Kreis Soest:

In den letzten Tagen ist es im Kreis Soest zu insgesamt sechs Diebstählen von hochwertigen Fahrzeugen gekommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand sind drei Audi Q5 und drei Audi Q7 von den jeweiligen Wohnanschriften der Geschädigten durch bislang unbekannte Täter entwendet worden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass eine Täterbande aus Polen verantwortlich für die Diebstähle der Fahrzeuge ist. Im Rahmen einer bundesweiten Fahndung konnten zwei der zuvor gestohlenen Audi an der deutsch-polnischen Grenze wieder angetroffen werden.

In einem Fall versuchte ein 28-jähriger Pole, die Polizeiabsperrung in Görlitz zu durchbrechen, fuhr auf das Einsatzfahrzeug zu und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Aufprall wurden Polizeibeamte verletzt.

In einem anderen Fall flüchtete ein 17-jähriger Pole, nachdem er in eine Kontrollstelle in Magdeburg geraten war. Dieser wurde nach sofortiger Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, festgenommen.

Die Polizei im Kreis Soest rät deshalb allen Besitzerinnen und Besitzern von Fahrzeugen mit dem sogenannten KeylessGo System, ihre Fahrzeugschlüssel in sicheren, extra dafür vorgesehenen Behältern zu lagern.

Hierdurch kann verhindert werden, dass die Täter die Funkwellen der Schlüssel mit eigenen Geräten abfangen und die Fahrzeuge ohne Gewalteinwirkung öffnen und starten können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell