POL-SO: Geseke - Verkehrsunfall durch ausgehobenen Gullideckel

Bad Sassendorf (ots) - Am Freitagnachmittag ereignete sich um 13:25 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Soester Straße / Buchenstraße, bei dem ein Pedelec - Fahrer verletzt wurde. Der 14-Jährige war mit seinem Zweirad auf dem Radweg an der Buchenstraße in Richtung Westen unterwegs und hatte die Absicht, auf den parallel zur Soester Straße verlaufenden Radweg zu gelangen. Als er zu diesem Zweck und ohne ...

