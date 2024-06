Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 52-jährige Frau aus Ense mit Pkw Peugeot gegen 17:50 Uhr die Brüder-Walburger-Wallstraße in Fahrtrichtung Walburger-Osthofen-Wallstraße. Als sich die Frau in Höhe des Parkhauses Brüdertor befand, fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Soest mit seinem Elektro-Kleinstfahrzeug (E-Scooter) unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn und kreuzte den Fahrweg des Pkw. Die Pkw-Fahrerin konnte nicht rechtzeig bremsen; eine seitliche Kollision der Fahrzeuge war nicht mehr zu verhindern. Der 15-jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell